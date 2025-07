Fincantieri migliora guidance su indebitamento dopo primo semestre in forte crescita

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha chiuso il primo semestre del 2025 conpari a 4.576 milioni di euro, +24% rispetto a 3.681 milioni nel 1H 2024,in forte aumento (+45%) a 311 milioni di euro (214 milioni nel 1H 2024), trainato dalla crescita in tutti i segmenti di business,al 6,8%, in notevole progresso rispetto al 5,8% del 1H 2024 e al 6,3% del FY 2024.L'nei primi sei mesi del 2025 si attesta a 35 milioni di euro, a conferma del consolidato ritorno all'utile già raggiunto a fine 2024 (utile netto pari a 27 milioni) e in significativo miglioramento rispetto alla perdita di 27 milioni del 1H 2024; il risultato d'esercizio adjusted, al netto dei proventi e oneri estranei alla gestione ordinaria o non ricorrenti, è pari a 48 milioni di euro, rispetto al risultato netto negativo per 10 milioni del 1H 2024.Laè a debito per 1.644 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato di fine 2024, pari a 1.668 milioni escludendo l'effetto temporaneo dell'aumento di capitale finalizzato all'acquisizione di WASS, con un rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA LTM) pari a 2,7x, in ulteriore riduzione rispetto al rapporto di 3,3x registrato al 31 dicembre 2024.Sul fronte commerciale, la società segnalapari a 14,7 miliardi, in crescita del 93% rispetto al 1H 2024 (7,6miliardi) e pari al 96% del valore record registrato in tutto il 2024, con un book to bill pari a 3,2x, a conferma della forte domanda registrata nei business core del Gruppo. Ilè a 41,9 miliardi, in crescita del 35% rispetto al dato di fine 2024, con carico di lavoro complessivo a livelli record, pari a 57,7 miliardi, circa 7,1 volte i ricavi del 2024. Sono 13 le navi consegnate da 8 stabilimenti e 100 navi in portafoglio con consegne previste fino al 2036.Fincantieri conferma i target di ricavi e EBITDA margin per il 2025 e: ricavi a circa euro 9 miliardi; EBITDA margin oltre il 7%; rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA) tra 2,7x e 3,0x, in miglioramento rispetto alla precedente guidance "in linea con il 2024"; utile netto."I risultati che presentiamo oggi non sono solo numeri, ma lae di creazione di valore - ha commentato l'- L'incremento positivo di tutti gli indicatori principali rispetto a un anno fa, dai ricavi (+24%) all'EBITDA (+45%) al miglioramento della Posizione Finanziaria Netta, è la conseguenza di una disciplina operativa e finanziaria che raccoglie i frutti delle azioni implementate negli ultimi 3 anni e che hanno consentito il consolidamento degli utili conseguiti a fine 2024"."Continua la generazione di valore nel lungo periodo, anche a beneficio delle comunità e delle filiere in cui operiamo con un carico di lavoro a livelli record, pari a 57,7 miliardi di euro, che non rappresenta solo una solida base per la crescita futura, ma è lanei loro percorsi di trasformazione", ha aggiunto.