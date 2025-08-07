Milano 15:19
USA, produttività 2° trimestre +2,4%, costo lavoro frena a +1,6%

Economia, Macroeconomia
USA, produttività 2° trimestre +2,4%, costo lavoro frena a +1,6%
(Teleborsa) - Nel 2° trimestre del 2025 la produttività del settore non agricolo in USA è stimata in aumento del 2,4% su base trimestrale, dopo il -1,8% dei tre mesi precedenti (dato rivisto da -1,5%), e risulta superiore al +1,9% atteso dagli analisti.

Secondo la stima preliminare del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è cresciuto invece del'1,6%, in linea con il consensus, dopo aver registrato un forte incremento del 6,9% nel 1° trimestre dell'anno.

(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)
