USA, produttività 2° trimestre +2,4%, costo lavoro frena a +1,6%

(Teleborsa) - Nel 2° trimestre del 2025 la produttività del settore non agricolo
in USA è stimata in aumento del 2,4% su base trimestrale
, dopo il -1,8% dei tre mesi precedenti (dato rivisto da -1,5%), e risulta superiore al +1,9% atteso
dagli analisti.
Secondo la stima preliminare del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro è cresciuto invece del'1,6%, in linea con il consensus
, dopo aver registrato un forte incremento del 6,9% nel 1° trimestre dell'anno.(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)