Antares Vision scivola in Borsa e "paga" chiusura semestre in perdita

Antares Vision

FTSE Italia Star

fornitore di sistemi di controllo visivo e soluzioni di tracciabilità

(Teleborsa) - Seduta in pesante ribasso per, che esibisce una perdita del 15,36%, pagando la chiusura in rosso del semestre, a dispetto dei positivi numeri su ordini e fatturato e del rialzo delle stime sul 2023. La società ha riportato una perdita di 7,3 milioni d euro, in aumento rispetto all'anno precedente, mentre il fatturato è in aumento di oltre il 20% e gli ordini del 22%.Rivista al rialzo la guidance 2023, in vede ricavi per 245-250 milioni euro, in crescita del 10-12% ed un Adjusted EBITDA per 37-40 milioni, con una variazione fra -9% e -2% rispetto a quanto realizzato nel 2022.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,033 Euro e primo supporto individuato a 5,413. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,653.