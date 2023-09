Civitanavi Systems lancia con Honeywell nuovo sistema di misurazione inerziale

Honeywell

(Teleborsa) -hanno lanciato un nuovo sistema di misurazione inerziale (IMU). La famiglia degli HG2800 sono sistemi di misurazione inerziale di grado tattico, a basso rumore, ad alte prestazioni e a basso consumo, progettati per applicazioni di precisione nelle soluzioni di stabilizzazione e navigazione di breve durata nell’industria e nei velivoli militari tra le altre applicazioni.sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni di guida e controllo. Essi rispondono alle esigenze dei clienti che necessitano di un’ampia banda, una bassa latenza dei dati e un basso livello di rumore. Inoltre, consentono un funzionamento silenzioso per i sistemi sensibili all'acustica. La tecnologia risponde alle esigenzetipicamente associate alla sorveglianza, alle applicazioni di precisione e all'imaging.Le applicazioni includono il rilevamento di veicoli senza equipaggio, la stabilizzazione di antenne radar, le imbarcazioni autonome subacquee e i sistemi di telecamere sensibili che richiedono sensori sia visibili che a infrarossi.Con soli 32 pollici cubi, il nuovo HG2800 è in grado di rilevare l’accelerazione lineare e la velocità angolare per stabilizzare le immagini di telecamere in sistemi elettro-ottici di sorveglianza (EO/IR).Le unità di misurazione inerziale utilizzano le tecnologie di Honeywell e Civitanavi Systems e contribuiscono al miglioramento delle capacità di puntamento e all’accuratezza della stabilizzazione, oltre a migliorare la precisione delle misurazioni e l’affidabilità del funzionamento quando il GPS non è disponibile. L’HG2800 dispone inoltre di un alimentatore flessibile che semplifica l’integrazione del sistema e consuma meno energia rispetto alle soluzioni precedenti.