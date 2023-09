Future USA anticipano Opening Bell stonata

(Teleborsa) - Si muovono sottotono i future sugli indici statunitensi, lasciando presagire un inizio di settimana all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora.Gli occhi degli investitori restano puntati sulle banche centrali in attesa di conoscere l'esito del meeting del FOMC (mercoledì) e della Bank of England (giovedì) e Bank of Japan (venerdì).Nei giorni scorsi è emerso che l’inflazione continua a essere elevata. Secondo gli addetti ai lavori la Fed mercoledì opterà per lo status quo, mantenendo i tassi al livello più elevato degli ultimi 22 anni. Saranno tuttavia importanti le indicazioni che fornirà il numero uno della banca centrale,, sulle future mosse.Nel frattempo, il contratto sul Dow30 lima lo 0,02%, mentre quello sullo S&P500 scivola dello 0,10% ed il derivato sul Nasdaq 100 cede lo 0,21%.