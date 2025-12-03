Stellantis spicca il volo con assunzioni USA e incontro Filosa-Trump

Stellantis

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita del 7,07% a Piazza Affari, di riflesso alle notizie di stampa che parlano di un corposo piano di assunzioni in USA. Stando ad un articolo di Milano Finanza, il Gruppo starebbe pianificando circa 2.000 assunzioni fra ingegneri ed addetti alla qualità, allo sviluppo prodotti e alla produzione presso il Chrysler Tech Center di Auburn Hills, nella Contea di Oakland (Michigan).Le nuove risorse sosterranno il Piano industriale del valore di 13 miliardi di euro, annunciato dal CEO Antonio Filosa, che prevede investimenti in Michigan, Illinois, Indiana e Ohio e la creazione di 5.000 posti nelle fabbriche USA.Frattanto, i media americani anticipano anche un incontro dei costruttori d'auto attivi in USA con il Presidente Trump, cui dovrebbe partecipare anche Filosa.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,97 Euro. Rischio di discesa fino a 9,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10,43.