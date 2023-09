Banca Popolare Sondrio colloca green bond da 500 milioni. Pedranzini: "catalizzatore virtuoso"

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario di tipo Senior Preferred Green per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 5 anni (con opzione di rimborso anticipato a partire dal quarto anno).L’operazione, effettuata a valere del programma "Euro Medium Term Notes Programme" (EMTN) di cinque miliardi di euro, è stata effettuata allo scopo di finanziare e/o rifinanziare Progetti Green che rispettino quanto indicato nel Green Bond Framework in essere, replicando quanto avvenuto nel luglio 2021, in occasione dell’emissione inaugurale di tale tipologia di strumenti.Il collocamento ha visto una considerevole partecipazione da parte di circa 80 investitori con una buona diversificazione geografica e con richieste complessive superiori a 650 milioni di euro. Lo spread, inizialmente annunciato pari a mid-swap +225 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di 210 punti base sopra il tasso midswap a 4 anni.Laè pari al 5,5%, con un prezzo di emissione dell’obbligazione pari a 99,839%.Ladella transazione è prevista per il 26 settembre 2023.L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, sarà quotata presso la Luxembourg Stock Exchange.I rating attesi dell’obbligazione sono i seguenti: BB+ (Fitch) / BBB Low (DBRS). L’operazione odierna risponde alle esigenze di funding incluse nel Piano Industriale 2022-25 “Next Step”."Abbiamo tenuto fede all’impegno preso con il mercato di far seguire una nuova emissione di tipo green a quella inaugurale del 2021 che, mi preme sottolineare, ha consentito di erogare più di 2.300 prestiti a favore di iniziative della clientela coerenti con un modello di sviluppo economico sostenibile e attento all’ambiente" - ha dichiarato. “Anche questa nuova operazione fungerà da catalizzatore virtuoso, orientando i flussi finanziari a favore di progetti Green, di cui daremo puntuale rendicontazione a investitori e stakeholders, giustamente sempre più attenti, oltre che al successo economico della banca, al rispetto dei principi di sostenibilità".