Eventi e scadenze del 19 settembre 2023

Sabato 16/09/2023

Lunedì 18/09/2023

Martedì 19/09/2023

Franchi Umberto Marmi

Gibus

Revlon

Sanlorenzo

Toscana Aeroporti

Innovatec

(Teleborsa) -- Salerno - Evento organizzata da Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno che coinvolgerà istituzioni, imprese ed enti di ricerca con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto sul futuro del settore agroalimentare. Parteciperanno, tra gli altri, i Presidenti di Unioncamere, Confagricoltura e Coldiretti e il Vice Direttore FAO- La 78ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) si svolge presso la sede dell'ONU a New York. Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello si incontreranno per presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali- Saragozza, Spagna - Riunione informale dei ministri dell'Istruzione e della gioventù- Il 6° workshop di economia del lavoro Banca d'Italia-CEPR: le politiche e le istituzioni del mercato del lavoro si svolgerà a Roma. Organizzato dalla Banca d'Italia insieme al CEPR, permetterà a ricercatori attivi nel campo dell'economia del lavoro di presentare le loro ricerche. Interviene il Governatore della Banca, Ignazio Visco- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2024- New York - Il Forum riunirà leader del settore privato e pubblico per discutere sui progressi compiuti e accelerare ulteriori azioni a sostegno della transizione verso un'economica globale con l'azzeramento delle emissioni del gas serra- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve il Ministro dei trasporti francese, Clément Beaune e partecipa all'evento "L'Unione europea nel 2023: un sogno in costruzione" organizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Belgio- Ney York - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa alla 78ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) e al Bloomberg Transition Finance Action Forum- Inizia la riunione di politica monetaria- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero09:00 -- Roma, Tempio di Adriano - Evento organizzato dal dal Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Verranno affronteranno le sfide attuali legate alla complessità normativa e ai processi burocratici. Interverranno, tra gli altri, i ministri Casellati, Salvini, Urso, Zangrillo, Giorgetti, Pichetto Fratin, Locatelli e Lollobrigida e il presidente di ICE09:30 -- Roma, Sala Conferenze Internazionali MAECI - Prima edizione dell'evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Commissione Europea, dedicato alle problematiche di accesso ai mercati extra-UE riscontrati dalle imprese italiane. Interviene, tra gli altri, Barbara Beltrame, Vice Presidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione10:00 -- Bruxelles - I ministri discuteranno su: lingue ufficiali dell'UE, Stato di diritto, Consiglio europeo di ottobre e Lavori legislativi10:45 -- Le Commissioni riunite Bilancio Camera - Politiche UE e Bilancio Senato, nella sala Zuccari del Senato, nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023, svolgono audizioni informali, anche in videoconferenza, di rappresentanti di Terna, Enel, Svimez e Istat13:30 -- A Palazzo San Mancuti il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione al direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli17:00 -- Roma- Evento organizzato da Equita e Gianni & Origoni sul tema "Settore Tech e Mercato Dei Capitali - Un importante binomio a supporto dello sviluppo delle imprese italiane e del Paese", in collaborazione con AssoNext. Interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato Federico Freni, il Founding Partner Francesco Gianni e il Partner Massimo Sterpi dello studio legale Gianni & Origoni e il CEO di Equita Andrea Vismara17:00 -- Cerimonia per celebrare il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso della cerimonia, dopo l'indirizzo di saluto del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, interverranno il presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e i Presidenti emeriti della Corte Costituzionale Giuliano Amato e Giancarlo Coraggio- Borsa di Mumbai chiusa per festività- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale11:30 -- Appuntamento: Milano - Presentazione del Piano industriale 2023-2026. Interverranno il Presidente, l'AD, il Vice Presidente e il CFO di Innovatec