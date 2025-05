Sostenya riorganizza detenzione della partecipazione in Haiki+. Subentra SG Holding

Haiki+

Innovatec

(Teleborsa) -ha ceduto l'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare nata tramite scissione da, in favore, nell'ambito di unadi Gruppo.Pertanto, alla data odierna, per effetto della cessione, SG risulta titolare di unadel capitale sociale di Haiki+ ed è subentrata a pieno titolo a Sostenya in ogni diritto ed obbligo inerente a tale partecipazione.Alla luce di quanto precede, SG è, che pertanto SG ha assunto in proprio con piena liberazione di Sostenya, a sottoscrivere e liberare, mediante esercizio dei diritti di opzione ad essa spettanti, l'Aumento di Capitale; nonché a sottoscrivere le azioni ordinarie di nuova emissione di Haiki che dovessero eventualmente risultare non sottoscritte ad esito dell'offerta dei diritti di opzione e dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati.Resta in ogni caso inteso che, in linea con l'impegno assunto da Sostenya, SG procederà allaentro il limite massimo di ammontare del debito convertendo pari a 23 milioni di euro (ora riserva in conto futuro aumento di capitale) e mediante imputazione di tale riserva a capitale sociale.