OVS, utile netto rettificato 1° semestre sale a 33,7 milioni

OVS

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi Euro, in crescita del 5,5% rispetto ai 31,9 milioni di Euro del primo semestre 2022.Ledel semestre ammontano a 734,9 milioni di Euro, inrispetto al primo semestre del 2022. L'EBITDA rettificato si attesta a 86,4 milioni di Euro (11,8% sulle vendite), in aumento di 4,1 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del 2022 (82,3 milioni di Euro, 11,7% sulle vendite).Larettificata al 31 luglio 2023 è pari a 242,1 milioni di Euro. La Società negli ultimi dodici mesi ha distribuito dividendi ed acquistato azioni proprie per un totale di 41,8 milioni di Euro.