OVS, azioni proprie al 3,68% del capitale sociale

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 28 aprile e il 2 maggio 2025, complessivamente(pari allo 0,0698% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,1552 euro, per unpari aAl 2 maggio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 9.395.899 azioni proprie pari al 3,6842% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,21 euro.