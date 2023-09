comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio positivo il, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell', che dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 10.254,2, in recupero dello 0,47% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'evidenzia un più deciso calo dello 0,89% a 286.