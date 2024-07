Seduta tonica per l'indice del settore telecomunicazioni (+0,76%), andamento rialzista per Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Telecom Italia

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in tono positivo, nonostante l'intonazione prudente mostrata dall'Ilha aperto a 8.015,6, in aumento di 60,47 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha scambiato con debolezza a 289, dopo aver avviato la seduta a 291.Tra i titoli del, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,21% sui valori precedenti.