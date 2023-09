Maire Tecnimont, protocollo d'intesa con Macquarie per progetti transizione energetica

MAIRE

(Teleborsa) -nuncia che la sua controllata dedicata al project development,ha firmato un(parte del Gruppo Macquarie) per la realizzazione di una nuova piattaforma finalizzata allo sviluppo, alla realizzazione e alla gestione diin Italia e in Europa.Le due società hanno definito di, che agirà attraverso una nuova holding controllata da Macquarie Capital (80%) e partecipata da MetDev (20%). La nuova società mira adi realizzare progetti complessi nell'ambito della transizione energetica, basandosi sulle proprie tecnologie, capacità ingegneristiche e di projectdevelopment,ettoriali specialistichenei settori dellee delle. Con oltre 100GW di progetti di energia rinnovabile, vanta una solida esperienza nella collaborazione con gli stakeholder del settore pubblico e privato per la realizzazione di soluzioni di transizione energetica.Questa nuova piattaforma punta a dare undecennale di crescita di, sfruttando il suo approccio integrato che combina l'offerta di tecnologie attraverso NextChem, la sua divisione di Sustainable Technology Solutions, con le sue capacità distintive nell’implementazione di soluzioni integrate di ingegneria e costruzione a livello internazionale, unite alla consolidata esperienza nel project development.La piattaforma è dedicata allo sviluppo dche vanno dalper la produzione di carburanti e idrogeno sostenibili, a tutte le, per l’idrogeno a basse emissioni e per la, compresi i fertilizzanti. I progetti saranno basati su una struttura di capitale non-recourse e potranno contare su contratti difornitura e accordi di offtaking di lungo periodo."Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con il Gruppo Macquarie, che permetterà di avviare numerosi progetti di transizione energetica in tutta Europa", commenta, Amministratore Delegato del Gruppo MAIRE., Global Head of Complex Opportunities e Head of Macquarie Capital Italy, ha dichiarato che "questa partnership è un esempio di come operatori leader nei rispettivi settori possano collaborare per sviluppare nuovi approcci per accelerare la transizione energetica".