Nucleare, Pichetto: MoU Ansaldo Energia-Uzbekistan rafforza posizione italiana

(Teleborsa) - "Il Memorandum d’Intesa trae l’rafforza la posizione italiana nello scenario internazionale, confermando la volontà di investire in competenze e alleanze per affrontare le sfide della transizione". Lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto."Comesottolineiamo da sempre - ha aggiunto - l’importanza di un approccio pragmatico e tecnologicamente neutro alla, in cui anche il nuovo nucleare può giocare un ruolo rilevante in termini di sicurezza, programmabilità e sostenibilità ambientale".