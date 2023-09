Scuola, arriva il concorso Pnrr per 40mila posti: le delucidazioni e richieste dell’Anief

(Teleborsa) - È imminente ladel, il primo della fase transitoria prevista dal Pnrr. Vediamo quali sono le novità e le informazioni più importanti previste: il decreto di autorizzazione della procedura, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la n. 211, lo scorso 9 settembre prevede 30.216 posti (21.101 su posto comune e 9.115 di sostegno) ma le disponibilità complessive dovrebbero arrivare a superare le 40.000. A seguito delleanche quest’anno dalle immissioni in ruolo autorizzate dal Mef, stamani la rivista Orizzonte Scuola ha calcolato che i posti del primo concorso Pnrr diventeranno 40.561, così suddivisi:“La procedura concorsuale semplificata – ricorda, presidente nazionale– si comporrà di prova selettiva su dei quiz che andranno a verificare le competenze psico-pedagogiche dei candidati: ci saranno tanti laureati e diplomati, ma anche i docenti precari. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e quella primaria, potranno partecipare gli insegnanti con una abilitazione, anche con diploma magistrale conseguito entro una certa data. Per la scuola secondaria potranno invece partecipare i docenti con 36 mesi almeno di servizio svolto, i laureati con 24 cfu o abilitati. Sul sostegno, invece, tutti coloro che hanno conseguito la specializzazione per la didattica speciale”.“È un, ce ne sarà un secondo, probabilmente nella prossima primavera, per coloro che frequenteranno i corsi universitari per arrivare a conseguire, sempre in vista della riforma del reclutamento prevista dal Dpcm nel 2025. Si prevede una grande partecipazione al concorso. Ma in parallelo - conclude il sindacalista Anief – è indispensabile che chi amministra laprovveda anche a reinserire il, con immissione in ruolo da Gps anche per le discipline comuni, eper tutti coloro che hanno svolto 36 mesi di supplenza su posto vacante”.