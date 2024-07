Anief: modifiche al Decreto Sport e Scuola insufficienti per un regolare avvio dell'anno scolastico

(Teleborsa) - Alla scuolaledel decreto 31 maggio 2024, n. 71, sulle disposizioni urgenti in materia diper il regolare avvio dell'anno scolastico: lo sostiene il sindacato, che aveva suggerito decine di emendamenti al DL, riproposti in audizione in VII commissione lo scorso 18 giugno."Gli emendamenti approvati– spiega-, perché la continuità didattica su posti di sostegno si rivelerà una chimera: il 50% dell'organico continuerà infatti ad essere affidato in supplenza e a personale non specializzato, senza stabilizzare migliaia di docenti specializzati in Italia e all'estero; inoltre, le soluzioni sugli insegnanti licenziati che hanno superato l'anno di prova riguardano i soli idonei e vincitori dei concorsi e non gli assunti dalle graduatorie ad esaurimento".Pacifico contesta che "anche se finalmente grazie ad un emendamento chiesto dall’Anief si potrà riprogrammare l'organico secondo i nuovi profili contrattuali. Non è stata approvata, inoltre,, che occorreva per assorbire il precariato da record è che oggi, con 250.000 supplenti annuali, riguarda quasi un terzo dell'organico complessivo dei docenti. Invece, si andrà poco più che a coprire il turn over. Inoltre,per definire nel contratto lo stato giuridico dei ricercatori come dei tecnologi. Lo ripeto: questo decreto è stata", conclude il sindacalista Anief.