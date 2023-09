JONIX cede la partecipazione del 30% in JOINLUX

JONIX

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, ha comunicato che è stata. La vendita è avvenuta al valore nominale, si legge in una nota, che ricorda come l'operazione era stata annunciata a giugno 2022.JONIX precisa chedi tutti i prodotti JONIX utilizzabili per la sanificazione/igienizzazione degli ambienti domestici attraverso la JOINLUX che a seguito della cessione sarà partecipata per il 95% da Franco Sabbadin e per il 5% da Matteo Franzolin. JOINLUX continuerà ad avvalersi della rete distributiva e dell'organizzazione di CBELUX, società partecipata al 100% da SabbaFin (società partecipata al 100% da Franco Sabbadin).