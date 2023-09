Moncler soffre in Borsa con tagli a target price

Moncler

(Teleborsa) - Seduta in netto ribasso a Piazza Affari per, azienda di lusso italiana quotata su Euronext Milan. A pesare sono i, conche ha tagliato il target price a 71,50 euro per azione (dai precedenti 77,50 euro) eche ha ridotto il target price a 64 euro per azione (dai precedenti 69 euro).Peggiora la performance di, con un, portandosi a 54,98 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 54,39 e successiva a quota 53,81. Resistenza a 55,41.