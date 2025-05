Cembre, Banca Akros alza target price e conferma Neutral

Cembre

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato aper azione (dai precedenti 45 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, confermando la" sul titolo.Alla luce del solido mese di aprile e della performance di redditività nettamente migliore, gli analisti hannodi vendita per l'intero anno al +5% (dal +3%) ed espanso il margine lordo di 200 punti base al 30,8% dal 28,8%, ovvero un margine EBITDA di circa il 25% rispetto al 23% del 2024. Il risultato netto è un miglioramento dell'utile per azione (EPS) di circa il 9%/10% nel 2025/2027.