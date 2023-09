PIL 2023, in NaDEF stime al ribasso rispetto a DEF

(Teleborsa) -potrebbe crescere delloSarebbe questa, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, lahe il Governo si appresta a mettere nero su bianco nella(Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza) che sarà esaminata nel Consiglio dei Ministri in programma domani, rivedendo così al ribasso quella del Def dello scorso aprile che, invece, indicava una crescitaQuanto alovvero la base di partenza per calcolare la stima del PIL programmatico, si aggirerebbe invece intornoInizialmente, la NaDEF era prevista in CdM giovedì ma la riunione è stata anticipata. L’aggiornamento delle variabili macroeconomiche – a partire da Pil, rapporto deficit-Pil e quello debito-Pil – inserito in NaDEF complicherà non poco la vita e le speranze dei partiti in vista della prossima Legge di Bilancio (attesa in parlamento per il 20 ottobre) che dovranno mettere da parte più di qualche "desiderata": una cifra che sale a, ma che sotto il segno della prudenzaDovrebbero, invece,il decreto di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, secondo quanto si apprende, la proroga per le agevolazioni per l'acquisto prima casa per gli under36 e per le cripto-attività. Verrebbero concessi tre mesi in più, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 per godere dell'agevolazione sui mutui per i giovani e un mese e mezzo in più, dal 30 settembre al 15 novembre, per mettersi in regola col versamento dell'imposta sulle cripto-attività.Le misure erano inizialmente nelle prime bozzeapprovato nelle scorse ore.