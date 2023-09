Costco, ricavi e utili sopra le attese nel quarto trimestre

Costco Wholesale Corporation

(Teleborsa) -, grande catena statunitense di ipermercati all'ingrosso, ha registratopari a 77,43 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 3 settembre 2023), con un aumento del 9,4% rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. I ricavi sono stati pari a 78,94 miliardi di dollari. Le vendite nette per l'anno fiscale sono state di 237,71 miliardi di dollari, con un aumento del 6,7%.L'per il quarto trimestre di 17 settimane è stato di 2,160 miliardi di dollari, 4,86 dollari per azione diluita, rispetto a 1,868 miliardi di dollari, 4,20 dollari per azione, nel quarto trimestre di 16 settimane dello scorso anno. L'utile netto per l'anno fiscale di 53 settimane è stato di 6,292 miliardi di dollari, 14,16 dollari per azione, rispetto ai 5,844 miliardi di dollari, 13,14 dollari per azione, delle 52 settimane dell'anno precedente.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 4,79 dollari su ricavi per 77,90 miliardi di dollari nel quarto triemestre.