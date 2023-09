SG Company, semestrale torna in utile

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2023 conpari a 12 milioni di euro, in aumento del 48,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è stato pari a -224 mila euro, rispetto a -52 mila al 30 giugno 2022, mentre ilha mostrato un utile pari 106 mila euro, in miglioramento rispetto a una perdita pari a 104 mila euro del primo semestre del 2022.del gruppo che mostra ad ogni semestre numeri sempre più positivi e importanti - ha commentato il- Questo semestre 2023 è stato molto ricco di operazioni straordinarie che hanno apportato nuove linee di business e una massa critica di rilievo. Essendo un gruppo che opera nel mondo dei servizi, i professionisti all'interno delle aziende sono il vero valore delle imprese e il gruppo SG Company può fregiarsi di aver incluso più di una decina di imprenditori capaci e affidabili che potranno veramente consentirci un ulteriore salto di qualità e di quantità"."Tale processo di sviluppo tramite M&A e poi di integrazione sempre più organizzata è iniziato in realtà da pochi mesi e diventerà sempre di più parte ordinaria del gruppo SG Company - ha aggiunto - In termini numerici, vediamo un', sia per linee interne e ovviamente ancora di più per processi esterni. Ovviamente registriamo una PFN superiore ai mesi precedenti ma con una duration sostenibile e tassi variabili legati ad una parte minoritaria del debito".Laè positiva (debito) e pari a 4,9 milioni di euro, rispetto ad una posizione finanziaria netta positiva (debito) di 3,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022.