Valica, l'assemblea approva il bilancio 2024

Valica

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.Ilè pari a circa € 7,2 milioni (+28% rispetto a Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2023). L’ EBITDA di Gruppo paria circa € 1,5 milioni, con una marginalità sui ricavi operativi pari al 21% (+102% rispetto a € 0,7 al 31 dicembre 2023). L’è pari a circa € 0,36 milioni, in grande miglioramento rispetto al valore al 31/12/2023 pari a circa € -0,03 milioni (+1146%).Laè pari a o circa € 2 milioni.Con riferimento alla, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Valica, ha approvato che l’utile registrato al 31dicembre 2024, pari ad Euro 254.642,94 (254.643), venga destinato: un importo pari ad Euro 9.439,00 destinato a riserva legale;un importo pari ad Euro 24.419,90 destinato a dividendo soci; un importo pari ad Euro 220.784,04 portato a nuovo.Ilpari a Euro 0,01 per azione sarà messo in pagamento a partire dal 2 luglio 2025, con stacco della cedola n. 1 in data 30 giugno 2025 e con record date il giorno 1 luglio 2025.Inoltre l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo Valica e di revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per gli esercizi 2025-2027 alla società di revisione BDO Italia.per il nostro Gruppo, segnando un percorso di crescita e consolidamento - ha commentato, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Valica -. Abbiamo rafforzato la nostra posizione, investito nell'innovazione e valorizzato le nostre risorse. Guardiamo avanti con determinazione, pronti a cogliere nuove opportunità e a continuare a costruire valore per tutti i nostri stakeholder".