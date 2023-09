Bond MAIRE raccoglie 200 milioni

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -in merito all’offerta al pubblico delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028”, avviata in data 26 settembre 2023, aperta il 26 settembre 2023 e conclusa in via anticipata , il 28 settembre 2023, fa sapere che l controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 200 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammontano ad Euro 200 milioni.Il tasso di interesse delle Obbligazioni, corrispondente al rendimento all’emissione, è pari al 6,50% annuo lordo. La società ricorda, inoltre, che è previsto un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento dispecifici target di riduzione delle emissioni di CO2 al 31 dicembre 2025.Conseguentemente, in data 5 ottobre 2023 saranno emesse n. 200.000 Obbligazioni. In pari data le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via posticipata, il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.