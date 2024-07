Maire, Nextchem si è aggiudicata commessa per impianto urea in Cina

Maire

(Teleborsa) -annuncia che(Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata Stamicarbon, licensor per le tecnologie dell'azoto, è stata selezionata da Linggu Chemical, azienda cinese leader nella produzione di prodotti chimici per l'agricoltura, per fornire licensing e process design package al fine di migliorare l'efficienza energetica di un impianto di urea esistente in Cina con una capacità complessiva di 3.100 tonnellate al giorno.La soluzione proprietaria Advanced MP Flash Design, parte della portafoglio tecnologico EVOLVE EnergyTM, consente di limitare significativamente l'utilizzo del vapore e di ottimizzare l'uso delle materie prime, riducendo fino al 20% il consumo energetico complessivo dell'impianto e massimizzando i risparmi energetici senza l’ausilio di ulteriori apparecchiature ad alta pressione., ha commentato: “Questo progetto consolida il nostro forte posizionamento nella fornitura di tecnologie in Cina eche aiutano a ridurre le emissioni dell'industria dei fertilizzanti”.