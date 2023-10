Carrello tricolore, 23mila adesioni ma avvio lento

(Teleborsa) - Al via l'operazioneper il, l'iniziativa del governo per favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori. Per trovare con più facilità prodotti di prima necessità a prezzi contenuti, fino a fine anno, i consumatori troveranno il simbolo di un carrello tricolore sugli scaffali di supermercati, negozi e farmacie."In pochi giorni siamo già a oltre 23mila punti vendita, in gran parte supermercati, che ogni giorno si accrescono di esercenti, commercianti, farmacisti, con l'adesione dei marchi leader del Made in Italy: un successo che nessuno si aspettava – ha detto in un'intervista al QN il–. Il governo si aspetta il contenimento dei prezzi, soprattutto del carrello della spesa, tanto più importante in vista del Natale. Undici mesi fa, quando è nato il governo, l'inflazione era all'11,8%. Oggi siamo al 5,3% e dobbiamo portarla stabilmente sotto la media europea, evitando nel contempo che deprima i consumi. Sarà un trimestre difficile – ammette Urso – anche per il forte aumento dei tassi di interesse: la Bce non guarda all'economia reale. Sembrano dei marziani che hanno smarrito la rotta. Dobbiamo farlo noi".Solo nelle città metropolitane le adesioni sfiorano quota 7mila: 6.977, in base ai dati del Mimit, di cui quasi la metà si concentra nelle città di(1.381) e(1.074). Seguono(801) e(741). Ma se i numeri segnalano un'alta adesione, la realtà del primo giorno del carrello tricolore evidenzia qualche ritardo. Nei supermercati inseriti nell'elenco, sia a Roma che a Milano, capita infatti che non si trovino né cartelli né bollini sugli scaffali. I cittadini, che per lo più hanno saputo dell'iniziativa dalle televisioni, si sono presentati per approfittare degli sconti, ma a parecchi è capitato di rimanere delusi. Molti esercizi saranno operativi da oggi, in altri si attende che arrivi la cartellonistica dalla sede centrale."I prodotti a prezzo scontato inseriti nel paniere sono decisamente pochi, inoltre la maggior parte degli esercizi della Gdo ha optato per i prezzi fissi, bloccando di fatto i listini per i prossimi tre mesi" sottolinea il