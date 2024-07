RFI, prosegue il progetto "La Ferrovia del Centro Italia": nelle stazioni di Antrodoco Centro e Marmore

(Teleborsa) - Prosegue il viaggio attraverso le 16 stazioni del, di cui– società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS – èLe prossime tappe saranno le stazioni di(sabato 6 luglio) e(sabato 20 luglio).L'iniziativa rientra nella, lanciata nel 2003 daper sensibilizzare sul valore del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L'obiettivo, nello specifico, è valorizzare il turismo lento alla scoperta di borghi e territori in alcuni casi meno conosciuti lungo la tratta Terni-Rieti-L'Aquila – Sulmona, che copre una distanza di 163,6 chilometri.Ilrealizzato in collaborazione cone con il contributo diprevede l'installazione di pannelli informativi in ciascuna stazione coinvolta, con dettagli su storia, cultura e peculiarità del territorio, arricchiti da QR code interattivi. L'impegno di RFI e dell'Associazione Riattivati è rivolto non solo a valorizzare la storia e la bellezza dei territori interessati, ma anche a generare un impatto positivo sull'economia locale.Il progetto ha avuto avvio lo scorso 1 giugno, con lo svelamento dei primi pannelli nelle stazioni di Rieti e L'Aquila. Dopo Antrodoco Centro e Marmore, nei prossimi mesi gli eventi saranno replicati nelle stazioni di Pratola Peligna, Antrodoco-Borgo Velino, Raiano, Castel Sant'Angelo, Molina, Cittaducale, San Demetrio ne' Vestini, Contigliano, Paganica e Greccio.