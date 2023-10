BFF Bank incrementa Programma EMTN a 2,5 miliardi di euro

BFF Bank

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha annunciatodel proprio programma di obbligazioni a medio e lungo termine () e il contestuale incremento del plafond a. La Central Bank of Ireland ha approvato in data odierna il Prospetto di Base per il Programma EMTN.L'aggiornamento del Programma EMTN - si legge in una nota - rappresenta un ulteriore passo avanti nellada parte di BFF e nell'accesso a una base di investitori più ampia e profonda. I Titoli emessi nell'ambito del Programma EMTN possono essere Titoli Senior Preferred, Titoli Senior Non Preferred o Titoli Subordinati (Tier 2).ha agito in qualità didell'operazione. White & Case ha agito in qualità di consulente legale dell'emittente e Clifford Chance Studio Legale Associato ha agito in qualità di consulente legale di Intesa Sanpaolo.