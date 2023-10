Dl Asset: Governo pone la fiducia alla Camera

(Teleborsa) - Il governo ha posto la questione di fiducia sulla conversione in legge del decreto asset senza modifiche rispetto al testo licenziato in prima lettura al Senato. La richiesta di fiducia è stata formalizzata dal. La prima chiama del voto di fiducia alla Camera sul provvedimento che deve essere convertito in legge entro il 9 ottobre prossimo inizierà domani alle 16.25. È quanto ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.Leprenderanno il via dalle 13 in modo da consentire lo svolgimento del question time che è stato confermato alle 15. I lavori sul decreto asset proseguiranno con i pareri sugli ordini del giorno le cui votazioni proseguiranno, dopo la commemorazione del presidente emerito Giorgio Napolitano prevista alle 18, fino alle 20.30.Ilè previsto per giovedì entro le ore 14.