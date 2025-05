Germania, flop di Merz: non ottiene voti sufficienti a formare governo

(Teleborsa) -che non ha ottenuto voti sufficienti a formare un governo. Il parlamento federale tedesco (al suo governo di coalizione che comprende l'Unione dei conservatori (Cdu-Csu) ed i socialdemocratici (Spd).Sonodella coalizione che non hanno votato la fiducia, chiudendo la votazione a 310 voti a favore, contro i 316 necessari ad ottenere la fiducia sui 328 complessivi potenzialmente attribuibili alla coalizione.edapre una crisi politico-istituzionale al buio, unache mai prima si era verificata in Germania, proprio in uno dei momenti più difficili per il Paese dal punto di vista economico e politico. Una fase in cui la locomotiva europea è in recessione, a causa dello stallo dell'export e delle politiche protezionistiche degli USA, mentre l'Europa si trova di fornte a scelte strategiche cruciali.L'esito del voto è stato accolto da un silenzio quasi assordante. Era presente in Aula, fra gli ospiti, anche l'ex Cancelliera Angela merkel, che ha osservato attonita la scena. Ora ilper votare unaper formare un governo, ipotesi altamente improbabile.Lala dice lunga sulla situazione di crisi. Ilha virato pesantemente al ribasso e. Iltedesco si è allargato raggiungendodal 2,52% precedente., che per ora è stabile a 1,1324 USD.