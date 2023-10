Meta valuta abbonamento per navigare su Instagram e Facebook senza pubblicità

Meta Platforms

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato dal Wall Street Journalsta studiando un piano aper gli utenti nell'per un costo fino aper accedere alle versioni senza pubblicità dio accettare annunci personalizzati per le versioni gratuite. Secondo il piano, Meta addebiterebbe circa 10 euro al mese per un account Facebook o Instagram, e circa 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato. Sui dispositivi mobili, il prezzo per un singolo account salirebbe a circa 13 euro perché Meta terrà conto delle commissioni addebitate dagli app store di Apple e Google.Meta è stata multata perall'inizio di quest'anno dal commissario irlandese per laper aver violato gli obblighi di trasparenza e aver adottato una base giuridica non corretta nel trattamento dei dati personali degli utenti ai fini pubblicitari.Undi Meta ha dichiarato al WSJ che la società crede in "servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati" ma ha confermato che l'azienda sta esplorando "opzioni per garantire il rispetto dei requisiti normativi in evoluzione". Secondo le indiscrezioni del quotidiano finanziario newyorkese Meta ha riferito alleche spera di implementare il piano senza pubblicità, che chiama abbonamento senza pubblicità (Sna), nei prossimi mesi per gli utenti in