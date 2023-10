BTP Valore, MEF conferma i tassi. Collocamento chiuso a 17,2 miliardi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il collocamento delladedicata ai piccoli risparmiatori (retail) che hanno partecipato con grande interesse alla seconda emissione, caratterizzata dalla novità delle cedole trimestrali". Lo afferma il ministero dell'economia e delle finanze (MEF), comunicando che il collocamento si è concluso conregistrati.Come emerso dai dati di Borsa Italiana , gli ordini odierni (fino alle 13, orario di chiusura fissato da Tesoro) hanno raggiunto gli 1,57 miliardi di euro. Questi si sommano ai 15,62 miliardi di euro delle prime quattro giornate (4,78 miliardi di euro lunedì, 4,54 miliardi di euro martedì e 3,58 miliardi di euro mercoledì, 2,72 miliardi di euro giovedì).L'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei(il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealere il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Iccrea Banca.del titolo confermano quelli annunciati lo scorso 29 settembre: 4,10% per il 1°, 2° e 3° anno; 4,50% per il 4° e 5° anno.Il titolo ha data di godimento 10 ottobre 2023 e scadenza 10 ottobre 2028. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un