Nuovo BTP Italia, cedola minima fissata all'1,85%. Collocamento al via domani

(Teleborsa) - Ladella ventesima emissione del, che sarà collocato da domani, martedì 27 maggio, è fissata all'. Lo comunica il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). La cedola definitiva sarà invece stabilita con successiva comunicazione nella mattinata di venerdì 30 maggio, all'apertura della quarta giornata di emissione, e potrà essere confermata o rivista al rialzo.Il titolo, con godimento 4 giugno 2025 e, è(Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre.Ladel periodo di collocamento,, si svolgerà dal prossimo martedì 27 maggio fino a giovedì 29 maggio 2025, salvo chiusura anticipata. Il codice ISIN del titolo per questa prima fase è IT0005648248. Il numero indice dell'inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 121,39000. Per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza del 4 giugno 2032, è previsto undel capitale investito.Per la sottoscrizione del BTP Italia, oltre a recarsi in banca o all'ufficio postale, è possibile anche l'acquisto online mediante il proprio home-banking. Anche per questo titolo la. È esente dalle imposte di successione, e, come previsto dalla legge di bilancio 2024, concorre all’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.La, dedicata agli, si terrà nella giornata di venerdì 30 maggio dalle ore 10 alle 12.L'emissione avrà luogo sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso- dealer dell'operazione - ee Banca Sella Holding - codealer dell'operazione.