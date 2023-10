Telefonica, Fitch conferma rating "BBB" con outlook stabile

Telefonica

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di, compagnia di telecomunicazioni spagnola, aIl rating riflette la "" dell'azienda nei principali mercati nazionali e internazionali. Sebbene abbia un margine di leva finanziaria limitato al suo rating attuale, la generazione di free cash flow pre-dividendo "probabilmente rimarrà solida e stabile nei prossimi tre o quattro anni", nonostante la perdita di un importante contratto wholesale in Germania.Secondo Fitch, Telefonica mostrerà "unaman mano che verranno ripresi i pagamenti integrali dei dividendi in contanti".Lasarà supportata dal consolidamento del mercato nei mercati chiave, dallo "switch-off" del rame in Spagna, dalla continua ottimizzazione dei costi e dalla spesa in conto capitale potenzialmente inferiore alle previsioni.