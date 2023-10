Tassi USA, verbali Fed: verso un altro aumento

(Teleborsa) - Il costo del denaro deve restare restrittivo per diverso tempo. A questa conclusione sono arrivati i funzionari delladurante la riunione di politica monetaria del FOMC che si è svolta il 19 e 20 settembre scorsi.All'intero della Fed c'è accordo sul fatto che si debba "procedere con attenzione" sui tassi.Al direttorio della Federal Reserve di settembre "una maggioranza di partecipanti ha ritenuto che a una prossima riunione sarà probabilmente appropriato un aumento supplementare dei tassi sui federal funds, mentre alcuni hanno ritenuto probabile che non saranno opportuni ulteriori aumenti", si legge nei verbali del FOMC.I banchieri centrali americani - spiega il documento - ritengono che i tassi debbano restare a livelli restrittivi fino a quando "il direttorio sarà fiducioso che l'inflazione si stia muovendo in maniera sostenibile a ribasso verso i livelli obiettivo".