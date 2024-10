Wall Street positiva in attesa di verbali Fed e inflazione USA

Alphabet

(Teleborsa) -del mese scorso, in uscita stasera alle 20 ora italiana, mentre i dati sull'inflazione negli Stati Uniti saranno pubblicati domani. Si tratta dei verbali della riunione del FOMC del 17-18 settembre, quando la Fed ha dato il via a un ciclo di tagli dei tassi con una sforbiciata di 50bp più ampia del previsto, che il presidente Powell ha definito una "ricalibrazione" della politica monetaria progettata per mantenere l'economia in una buona posizione.Sul fronte macroeconomico, lenegli Stati Unti sono scese del 5,1% nell'ultima settimana, con i tassi sui mutui trentennali in risalita.Scende, dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che, tra cui il browser Chrome e il sistema operativo Android, per limitare il suo monopolio nella ricerca online. Google, che ha intenzione di fare ricorso, ha affermato in un post del blog aziendale che le proposte sono "radicali" e vanno "ben oltre le specifiche questioni legali in questo caso". Un giudice ha stabilito lunedì in un caso separato che Google deve aprire il suo app store, Play, a una maggiore concorrenza; inoltre, Google sta anche combattendo un caso del Dipartimento di Giustizia che cerca di smembrare la sua attività di pubblicità sul web.Male anche, dopo che il produttore di aeromobili ha ritirato un'offerta all'International Association of Machinists and Aerospace Workers e ha sospeso le trattative con il sindacato dopo unoGuardando ai, il listino USA mostra un guadagno dello 0,79% sul; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.781 punti. In moderato rialzo il(+0,53%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,46%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+0,85%),(+0,77%) e(+0,76%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,01%) e(-0,56%).Tra i(+2,27%),(+2,07%),(+1,99%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,70%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,13%.(+5,35%),(+4,00%),(+3,59%) e(+3,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,12%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,86%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,70%.