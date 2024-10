Fink (BlackRock): mercato troppo aggressivo su scommesse di taglio tassi Fed

BlackRock

(Teleborsa) - Il CEO di, ha affermato che il mercato sta scontando troppi tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. "Non vedo alcun atterraggio - ha detto in un'intervista con Bloomberg Television - La. Credo che ci sia spazio per un ulteriore allentamento, ma non quanto indicherebbe la curva forward".I mercati monetari implicano una possibilità su tre che la Fed effettui une prezzi un totale di circa 190 punti base di allentamento entro la fine del prossimo anno.