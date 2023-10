Scuola, arrivano 2 miliardi per rinnovo contratti. Anief esprime soddisfazione

(Teleborsa) - "È previsto un anticipo. Si dispone, per il mese di dicembre 2023, l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli". E' quanto ha disposto il CdM di ieri sulla manovra, sulla linea di quanto auspicato da mesi dal giovane sindacato della scuolaIl Governo, procedendo proprio in quella direzione, assegnaal comparto Istruzionea fronte di un totale di 5 miliardi per tutto il pubblico impiego. Un iche hanno mantenuto il ministro dell’Istruzione e del merito,, e la maggioranza rispetto alla necessità di tdopo l'aumento vertiginoso dell'inflazione registrato negli ultimi due anni a causa della guerra in Ucraina., presidente del sindacato Anief, esprime tutta la sua soddisfazione per la decisione presa dal Governo. "per i lavoratori della scuola arriveranno. - spiega il sindacalista - Ciò accade dopo una lunga campagna di convincimento da parte di Anief, che ha fortemente sottolineato come fossero necessarie queste risorse, poiché ricordiamo stiamo parlando di stipendi tra i più bassi della media europea".