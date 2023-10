Webuild, MSCI incrementa il rating ESG ad "AA"

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, hanella valutazione di, tra le principali società di rating ESG (Environmental, Social, Governance) a livello globale, registrando uno scatto in avanti, rispetto al precedente "A".A guidare l'upgrade del rating 2023 - si legge in una nota - sono state essenzialmente le performance del Gruppo in ambito(Salute e Sicurezza), lae l'elevata focalizzazione del Gruppo su opportunità legate all'utilizzo di, con un maggiore impegno nei settori clean water e green buildings.MSCI ESG Research ha in particolare premiato l'impegno del Gruppo nel garantire migliori condizioni di salute e sicurezza, evidenziando anche gli obiettivi raggiunti nel 2022 e la significativa(LTIFR). Nel 2022, questo indice ha registrato un -41% rispetto alla baseline del 2017, superiore al target prefissato per l'anno.Per MSCI ESG Research, Webuild è "leader rispetto alla maggior parte dei peers su scala globale in materia di corporate governance". Le pratiche di governance adottate da Webuild sono, infatti, beni, e viene riconosciuta in particolare la grande attenzione all'indipendenza dei membri del CdA.