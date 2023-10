Cina sceglie l'Italia per la festa internazionale delle lanterne

(Teleborsa) -Dopo il grande successo di Amsterdam, Londra, Miami, Tokyo, Tallin, Shangai e New York,, il Festival internazionale delle lanterne giganti, kermesse dedicata proprio alle caratteristiche lanterne cinesi.Il festival internazionale "", patrocinato dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese,presso il parco tematico, e darà vitaad uno spettacolo mai visto prima in Italia: un’area di 110.000 mq ospiterà più di 300 lanterne giganti da tutto il mondo del valore diilluminate da oltre 2,5 km di luci al led. Con un investimento sull’Italia da parte delle aziende cinesi interessate al progetto pari aUn festival dove le lanterne di ogni forma, colore e dimensione saranno protagoniste indiscusse:a quella a forma di castello, fino ad arrivare al mondo di Alice nel paese delle meraviglie, per passare all'interno del libro della giungla e alla foresta delle piante giganti (alcune foto in allegato).Il tutto con una: il materiale utilizzato per la realizzazione delle lanterne è infatti la, fibra notoriamente a bassissimo impatto ambientale, mentre per l’illuminazione delle stesse lanterne ci saranno luci al led ad elevato risparmio energetico.