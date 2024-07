Italo Treno sceglie LT Wine & Food Advisory per valorizzare e promuovere il vino italiano

(Teleborsa) -sceglieper valorizzare e promuovere ila bordo. La società di consulenza guidata da, specializzata nel settore wine, ha ricevuto l’incarico di selezionare e portare a bordo dei treni e nelle Lounge Italo Club delle stazioni di Milano, Firenze e Roma, i vini delle primarie cantine del panorama nazionale, dando voce ai territori di cui sono espressione.Lasi inserisce all’interno del progetto “”, un esclusivo servizio ideato dalla compagnia per i propri viaggiatori della Club Executive, della Prima Business e per i clienti Platinum. L’obiettivo è quello di fare conoscere ai passeggeri delle 58 destinazioni dei treni Italo le eccellenze del made in Italy enologico attraverso un nuovo concetto di wine experience. In questa direzione va la prima partnership di questo accordo, tra Cantina Bolla (marchio storico di riferimento del Gruppo Italiano Vini) e Italo Treno, con la presenza a bordo delle principali referenze della cantina nel cuore della Valpolicella.“Siamo onorati di avviare questa partnership connell’ottica della valorizzazione del vino italiano a un’amplia platea grazie ai 116 viaggi che la compagnia mette quotidianamente a disposizione – spiega Lorenzo Tersi, Ceo di LT Wine & Food Advisory – Sono tanti i modi di vivere la wine experience e il treno è uno di questi attraverso i suoi paesaggi, natura e biodiversità, nelle 58 destinazioni della Penisola attraversate”.