Clabo, vendite e redditività in crescita nei 9 mesi

Clabo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha chiuso i primi nove mesi del 2023 conpari a 47,8 milioni di euro, in aumento del 21,6% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2022 grazie alle buone performance commerciali in nord America e in Asia. L'si attesta a 6,9 milioni di euro, in crescita del 40,2% rispetto e con un incremento ancora più rilevante della redditività conal 14,1% (10,9% al 30 settembre 2022)."Il gruppo sta beneficiando dei miglioramenti di efficienza nella produzione ottenuti anche grazie agli ingentidei reparti produttivi in Italia e negli USA", si legge nella nota sui conti.La, pari a 33,1 milioni di euro, risulta anch'essa in significativo miglioramento rispetto al 30 giugno 2023 (35,6 milioni di euro) per effetto della positiva generazione di cash flow operativo e delle azioni di contenimento del Capitale Circolante."Nei primi nove mesi del 2023 abbiamo- ha commentato l'- Stiamo attraversando un periodo di grande turbolenza a livello geopolitico ed è inevitabile che ci saranno ripercussioni anche nell'economia. Il nostro modello di business, grazie anche alle iniziative intraprese negli ultimi anni, ci consente tuttavia la massima diversificazione del rischio geografico e settoriale ed i risultati consuntivati lo dimostrano"., con l'obiettivo prioritario di generare cash flow e contenere la PFN operativa che negli ultimi 3 mesi si è ridotta di oltre 2 milioni di euro", ha aggiunto.