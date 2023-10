CVA EOS acquisisce 60% di Renergetica da Exacto

Renergetica

(Teleborsa) - Si è perfezionata, in data odierna, la prevista cessione da Exacto a C.V.A. EOS di n 4.862.219 azioni ordinarie di, pari al 60,00% del Capitale Sociale.Lo fa sapere la stessa Renergetica con una nota aggiungendo che il closing dell’Operazione si è perfezionato a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive relative all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi della normativa, nonché al perfezionamento del trasferimento da parte di Renergetica in capo ad Exacto delle partecipate estere in Spagna e negli Stati Uniti.In particolare, si è realizzata la prevista cessione ad Exacto della controllata Ren 189 (a cui erano state in precedenza conferite le partecipazioni nelle società controllate operanti in U.S.A. ed in Spagna) e che sono stati interamente incassati i crediti commerciali nei confronti di Exacto derivanti dalla cessione alla stessa delle società controllate operanti nell’area Latino Americana, comportanti un incasso complessivo di circa 2,8 milioni di euro, con un corrispondente miglioramento della situazione finanziaria.CVA EOS ed Exacto hanno altresì sottoscritto unavente ad oggetto, tra l’altro, le regole di corporate governance e le limitazioni al trasferimento delle azioni Renergetica, con l’obiettivo di assicurare stabilità nel governo e nell’assetto societario.A seguito di tale acquisizione ed ai sensi dello statuto sociale di Renergetica, CVA EOS è tenuta a promuovere un’ OPA ) totalitaria obbligatoria sulle restanti azioni ordinarie di Renergetica (escluse le n. 1.797.143 azioni detenute da Exacto, pari al 22,18% del capitale sociale, in virtù di un impegno a non aderire all’OPA assunto dallo stesso) al valore di 10,11 euro per azione, pari a quanto corrisposto da CVA EOS ad Exacto per ciascuna delle azioni ordinarie acquistate.L'OPAin quanto il Gruppo CVA ha rappresentato la propria intenzione di mantenere le azioni Renergetica quotate su Euronext Growth Milan anche successivamente all’esito dell’OPA, intendendo pertanto dar corso ad eventuali operazioni volte a ricostituire il, laddove necessario.