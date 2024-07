CDP Real Asset, conferma il sostegno alla realizzazione di infrastrutture social e green

(Teleborsa) -conferma il suosia nel campo dellesia in quello delle, grazie all’utilizzo del, che consente di investire con un orizzonte temporale di lungo periodo e creare undelle risorse finanziarie pubblico-private.Il Consiglio di amministrazione della SGR del Gruppo CDP ha deliberatoa favore delloe dell'impiego di: il- Fondo Nazionale dell’Abitare Socialeper la realizzazione di 1.000 posti letto per studenti; ilimpiegheràper progetti infrastrutturali finalizzati alla costruzione di impianti fotovoltaici per oltre 1 gigawatt, con focus sul mercato italiano."Le due operazioni approvate oggi testimoniano la concreta, facendo leva su un’esperienza ultradecennale nella gestione di fondi di fondi, oltre che su competenze specifiche nella promozione di progetti a valenza e impatto territoriale", afferma l’Amministratore delegato Giancarlo Scotti.Più nel dettaglio, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti farà il suo- promosso e gestito da- per l'attivazione di 6 cantieri finalizzati alla realizzazione di 1.000 posti letto a canoni accessibili per studenti fuori sede (650 saranno realizzati a Roma ed i restanti suddivisi tra Milano e Perugia). In una seconda fase, il programma verrà esteso a ulteriori interventi in prevalenza al Centro-Sud.per studenti fuori sede che,, CDP Real Asset si è già impegnata a contribuire a realizzare attraverso il FNAS, confermando l'obiettivo di arrivare a 10mila in tre anni. Il Fondo nasce dallaitaliane, che hanno identificato nel loro patrimonio alcuni immobili e risorse da destinare alla strategia di incremento dei posti letto a tariffe sostenibili per studenti universitari.i.Sul fronte delle, CDP Real Asset entra, promosso da EOS Investment Management. L’investimento, realizzato tramite ilper un valore fino a 35 milioni di euro, ha l’obiettivo di, finalizzati alla costruzione diper oltre 1 gigawatt, con focus sul mercato italiano. EOS Energy Fund II investe, in particolare, in parchi fotovoltaici di medio-grande dimensione (i cosiddetti utility-scale),situati prevalentemente in Italia (con focus in Lazio, Sicilia e Sardegna), contribuendo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e favorendo la transizione verso la green economy. Con la sottoscrizione da parte del FOF Infrastrutture,: nell’azionariato del fondo sono presenti principalmente investitoriprivati, tra cuiL’investimento in di EOS Energy Fund II rappresenta laa sostegno della transizione energetica in Italia. Ulteriori investimenti sono previsti nel corso dell’anno, con l’obiettivo di impiegare oltre il 50% del capitale raccolto entro il 2024 - anche grazie a CDP Equity nel suo ruolo di cornestone investor e advisor.