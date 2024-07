Rinnovabili, EF Solare Italia acquisisce SCS Ingegneria

(Teleborsa) -, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa controllato al 70% da F2i Sgr attraverso i suoi fondi e partecipato al 30% da Cre´dit Agricole Assurances, ha siglato un accordo preliminare per l’acquisizione di una quota di maggioranza di SCS Ingegneria.L’accordo, spiega una nota, prevede la permanenza nella compagine societaria degli attuali soci impegnati direttamente nella società.SCS Ingegneria è tra le maggiori società di ingegneria in Italia impegnata nello sviluppo e progettazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili."L’entrata nel capitale di SCS rappresenta un. SCS è in grado di offrire un importante contributo al nostro know-how tecnico e ingegneristico rafforzandolo ed estendendolo a nuove tecnologie rinnovabili e di stoccaggio elettrolitico, ha spiegato. Fondamentale, inoltre, sarà il contributo all’attività di sviluppo di nuova capacità rinnovabile oltre all’accelerazione al programma già avviato di revamping e repowering sui nostri impianti. Grazie a SCSche saranno sempre più chiave nel percorso di transizione energetica e di industrializzazione del nostro settore. L’acquisizione di SCS Ingegneria si inserisce nel percorso di trasformazione intrapresa da EF Solare tre anni fa e ha un importante valore anche nella prospettiva di un progetto industriale più ampio nel settore dell’energia", ha concluso Ghiselli.“L’ingresso di EF Solare Italia apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita e consentirà di creare valore addizionale dalle nostre competenze in ambito di rinnovabili. Siamoche ci accoglie grazie alla nostra esperienza e al track record nazionale ed internazionale che ci contraddistingue” hanno commentato