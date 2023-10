WIIT, Intermonte taglia target price e conferma Outperform

Intermonte

(Teleborsa) -ha tagliato a(dai precedenti 27 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando lasul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto il giudizio in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023, nel quale è attesa una crescita dei ricavi low single-digit (+2,8%) e un EBITDA Margin Adjusted al 38,9% (+6,5 punti percentuali su base annua).Gli analisti hannoper un fatturato di 133 milioni di euro e un EBITDA Adjusted pari a 50 milioni di euro. Evidenziano che il management è fiducioso di mantenere un margine del 44-45% in Italia (circa 8-10% di crescita organica delle vendite), grazie al pieno sfruttamento delle sinergie di integrazione di ERPTech, e anche di recuperare 2-3pp in Germania (minori costi energetici), con margini in aumento al 35-36% (crescita delle vendite del 7% circa; ambizione di raggiungere l'8-10% nei prossimi trimestri grazie a nuovi contratti e sforzi di marketing)."WIIT dovrebbe continuare a trarre vantaggio dalla sua posizione di leader come campione digitale, consolidando ulteriormente piccoli obiettivi di M&A in Italia e guadagnando scala in Germania - si legge nella ricerca - WIIT è inoltresostenute da un passaggio tecnologico integrato dalle infrastrutture e dai servizi on-premise a quelli cloud. L'azienda dovrebbe sfruttare questa tendenza attraverso il suo forte posizionamento di mercato nella nicchia del cloud premium, adatta per applicazioni mission-critical che richiedono SLA più rigidi, e sfruttando il suo modello di business estremamente scalabile".