IGD, Intermonte incrementa target price e conferma Outperform

IGD SIIQ

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,20 euro) ilsu, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che IGD ha presentato risultati del primo trimestre del 2025 a tutti i livelli". Il management ha confermato le sue previsioni per il 2025, che prevedono un FFO di 38 milioni di euro, in crescita del 6,5% su base annua. Queste previsioni includono l'impatto delle cessioni previste nel portafoglio rumeno, in linea con gli obiettivi presentati nel piano industriale (circa 20 milioni di euro nel 2025)."I risultati del primo trimestre del 2025 hannodel gruppo e il titolo rimane, a nostro avviso, molto interessante (sconto del 39% sul GAV e rapporto P/FFO di 8,0x per il 2025-26), soprattutto considerando la stabilizzazione delle valutazioni immobiliari e le aspettative di un atterraggio morbido per l'economia europea - si legge nella ricerca - Chiaramente, anche l'andamento dei tassi di interesse rimarrà un fattore chiave per il titolo, che andrà ex dividendo (0,10 euro) il 12 maggio".