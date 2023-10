Alerion, comunicazioni sull'acquisto di azioni proprie

Alerion

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -ha informato di aver, dal 23 al 27 ottobre 2023, complessivamenteal prezzo medio di 23,5232 euro per azione, per uncomplessivo di, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023Il numero complessivo delle azioni proprie detenute da Alerion al 27 ottobre, è pari a 466.604 rappresentative dello 0,86043% del capitale sociale.A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,66%.