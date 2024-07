Garofalo Health Care, riepilogo su acquisto azioni proprie

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato che dal 9 al 12 luglio 2024, ha, pari allo 0,01% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,1847 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti appena comunicati, al 15 luglio, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 1.603.135 azioni ordinarie proprie, pari all'1,78% del capitale sociale.A Milano, intano, composto ribasso per, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.